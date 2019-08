Taavi Libest saab TV3 uue saate juht

"Selliseid pakkumisi, mida võib pakkumisteks nimetada, oli umbes 20, erinevaid kohtumisi oli mul kümme," rääkis Libe Õhtulehele.

Taavi hakkab TV3 ekraanil juhtima uut saadet "Seitsmesed pluss", mis järgneb "Seitsmestele uudistele" ja on päevakajaline uudistesaade, kus käsitletakse olulisi päevasündmuseid meelelahutuslikus võtmes.

Kui varem ärkas Taavi varahommikul, et eetris olla, siis nüüd on ta eetris õhtuti. "Ma olen pigem hommikuinimene, aga eetriaeg on 19-20 vahel õhtul, see mulle väga muret ei tekita, see pole väga hilja," sõnas ta.