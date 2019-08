Uues jõulufilmis kõlab George Michaeli seni avaldamata muusika

Filmi "Last Christmas" peaosades säravad Emilia Clarke, Henry Golding ja Emma Thompson, kirjutab BBC.

Režissöör Paul Feig rääkis BBC-le antud intervjuus, et George Michael oli enne surma kokku panemas uut albumit. "Üks filmis kasutatavatest lugudest on pärit nende laulude hulgast. See on imeline laul ja ma olen väga elevil, et maailm seda peagi kuulda saab."

"Last Christmas" räägib noorest andekast lauljast, kelle eeskujuks on George Michael.

George Michael leiti 2016. aasta jõululaupäeva hommikul oma kodust surnuna.