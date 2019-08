Galerii: legendaarne muusikafestival Woodstock tähistab 50. sünnipäeva

Woodstocki 50. sünnipäeva puhul oleks pidanud Ameerikas toimuma ka suur juubelifestival, kuid mitmete probleemide tõttu see siiski tühistati. Esialgselt olid esinejatena välja kuulutatud Dead & Company, John Fogerty, Santana, David Crosby, Robert Plant, Miley Cyrus, The Killers jpt.

50 aastat tagasi toimunud Woodstocki festivalil, mis kestis 15. kuni 18. augustini 1969. aastal, esinesid teiste seas Grateful Dead, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, The Band, Jimi Hendrix ja Joe Cocker.