Sügisel valmiv komöödia "Ühemeheshow" sai esimese treileri

"Ühemeheshow" on püstijalakoomiku Stewart Johnsoni elust inspireeritud lugu, mille keskmes on raadio DJ Chuck Berger, keda kehastab Johnson ise. Tema naine tahab ta maha jätta, tema ülemus tahab ta vallandada ja nagu sellest veel vähe oleks, isegi tema munand tahab temast lahti saada. Arstidelt munandivähi diagnoosi saamise järel on Chucki suurimaks hirmuks, et temast saab munadeta mees. Raske haigusega võitlema asudes avastab Chuck peagi, milline vägi on huumoril ja aususel.

Chucki abikaasa Helena rollis on Marta Laan ja Chucki ülemust Hendrikut mängib Henry "Genka" Kõrvits. Kõrvalosades teevad kaasa Janek Joost, Külliki Saldre, Ingrid Isotamm, Viido Polikarpus, Tatjana Jegoruškina, Pontus Olgrim ja Tómas Lemarquis. Filmi stsenaristid on Al Wallcat ja Stewart Johnson, režissöör Al Wallcat.

Vaata treilerit: