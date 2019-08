Ansambel Ringhold avaldas kontsertalbumi

Ansambel Ringhold andis välja kontsertsalbumi "Recorded Live", mis portreteerib bändi senist kontserttegevust nii kodumaistel kui kaugematel lavadel. Albumil kõlavad lood, mis on salvestatud peamiselt 2018. aastal kontsertidel erinevates Euroopa linnades.

Duo Ringhold tegutseb koosseisus Kalle Tikas ja eleOnora. Kalle Tikas on jazz-rocki ja eksperimentaalse improvisatsiooni taustaga kitarrist, kelle teekond muusikuna algas ansambli BF koosseisus. eleOnora on eksperimentaalse hääle-improvisatsiooni taustaga laulja, kes on rakendanud häält nii muusikas kui ka etenduskunstide vallas.

Album "Recorded Live" ilmub kassetil ja digitaalses formaadis. Plaadi mix'isid Kenneth Cosimo, Kaur Faltis, Peeter Salmela ja Kalle Tikas, master'i tegi Heikki Tikas MKDK stuudios.

Kuula plaati: