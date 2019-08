Vaba Rahva Laul toimub tänavu Pärnus

"Uued laulikud on valmis ja ootel," ütles korraldaja Ülo Kannisto. Tema enda jaoks on selle aasta repertuaaris kõige tähenduslikumad kolm Alo Mattiiseni laulu "Sind surmani", "Ei ole üksi ükski maa" ja "Eestlane olen ja eestlaseks jään". Hetkel on ettevalmistustööd täies hoos. "Üks uskumatu seltskond, kellega saime nüüd karkassi püsti. Lava saab vast neljapäeva õhtuks valmis," sõnas Kannisto.

Laule saadab traditsiooniliselt Urmas Lattikase bänd. "Kuna see laulupidu leiab tavaliselt aset minu sünnipäeva paiku, siis on vahel juhtunud nii, et koor ja publik esitavad ühe lisaloo: sünnipäevalaulu. See hetk on olnud ülev ja väga südantsoojendav ning see ühtekuuluvustunne on lausa käegakatsutav. Väga eriline kogemus!" rääkis Lattikas.

Üks dirigente laulupeol on Lauri Breede, kes osaleb neljandat korda. "Vaba Rahva Laulu kava on turvaliselt hea. Esinevad solistid ja koorid ning kuulajad saavad kaasa laulda. Tunda end osalisena suure kontserdi sees, mis on pühendatud meie vabadusele. Me oleme end laulnud 150 aastat tagasi rahvaks ja nõukogude ikke alt vabaks. Laulupidu on meie olemus ja südametunnistus," lausus Breede.

Õhtut juhib taas Veikko Täär.