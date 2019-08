Elina Born avaldas uue singli "Kordumatu", esitlus toimus Fotografiskas

Loo "Kordumatu" muusika autoriteks on Elina Born, Gevin Niglas, Karl Killing, Kristel Aaslaid ning Kim Wennerström, kes oli ka loo produtsent. "Kordumatu" sõnad sündisid Elina Borni ja Kristel Aaslaiu sulest.

Maalisime kujuteldava pildi augustikuisest varahommikust kuskil maal, heinapallide vahel, kuskil taamal seismas küün, rohul kastehein ja taevast tõusmas päike. Hetk kallimaga, jagades tunnet, mida kohtab vist ainult korra elus ning kuidas vahel pole üleliigseid sõnu vaja, et teineteist mõista," selgitas Born ja lisas, et ehk aitab see lugu natukene pikendada suve, mis kipub Eestis tihti lühikeseks jääma.

Kuula lugu "Kordumatu":