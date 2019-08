Popbänd BTS plaanib pikemale puhkusele jääda

K-popi ehk Korea popi superstaarid ansamblist BTS on teada andnud, et plaanivad pärast pühapäeval Seoulis antavat kontserti esinemistest pikema pausi pidada.

Poistebändi seitse liiget soovivad mõnda aega puhata, kirjutab BBC.

Lauljaid esindava agentuuri teatel annab paus poistele võimaluse nautida tavapärast 20ndates eluaastates noore inimese elu.

Tegemist on esimese pausiga BTS-i tegutsemise ajal alates nende debüüdist 2013. aastal.

Siiani pole täpsustatud, kui pika pausiga on tegemist, kuid praegu on bändil planeeritud oktoobrikuuks kontsert Saudi Araabias nende maailmaturnee "Love Yourself: Speak Yourself" raames.

BBC hinnangul võib puhkus olla vajalik seetõttu, et Lõuna-Koreas peavad noormehed vanuses 18-28 läbima kohustusliku kahe aasta pikkuse ajateenistuse. Siiski on riigis tehtud ka erandeid. Näiteks sai jalgpallur Son Heung-min teenistusest priiks pärast seda, kui aitas riigi jalgpallikoondisel võita Aasia mängude finaalis Jaapanit tulemusega 2:1.