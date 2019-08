Lõuna-Korea poistebändi kontserdifilm saab suure huvi tõttu Tallinnas lisaseansid

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod selgitas, et kontserdifilmi näidati möödunud nädalal kinoketi suurimates saalides ning esimesed seansid Coca-Cola Plaza iSense saalis olid praktiliselt välja müüdud.

"Tundub, et fännid ei väsi ikka oma lemmikutest ja seepärast otsustasime, et sellel nädalavahetusel näitame Coca-Cola Plazas veel mõned lisaseansid, et kõik fännid oma iidolid ikka ära saaksid näha," märkis Novod.

Filmi "Bring the Soul: The Movie" on Coca-Cola Plazas laupäeval ja pühapäeval, 17.-18. augustil ning linateos räägib veelgi rohkem bändi tegemistest lava taga ja elust tuuril olles. Samal päeval, kui lõppes bändi viimane Euroopa kontsert, kogunesid poisid kõrgele katusele Pariisi kohal, et jagada muljeid globaalsest tuurist, mille jooksul nad tutvusid uute linnadega ja esinesid tuhandete fännide ees.