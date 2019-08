Riina Hein oli algselt "Talve" võtete osas väga skeptiline

Käimas on uue Eesti mängufilmi "Talve" võtted, kus teiste seas lööb kaasa ka Teele rolliga tuntud Riina Hein.

Paunvere lugude neljas osa leiab aset Teise maailmasõja ajal. Lugu saab alguse, kui Arno Tali poeg Arnold oma isatallu naaseb.

Arnoldi osas näeb näitleja Franz Malmsteni. "Talus elab üks Maie-nimeline tüdruk, kes hakkab ikkagi Arnoldile meeldima," rääkis Malmsten "Ringvaatele". Loo muudab keerulisemaks Tootsi poeg Oskar.

Riina Hein tunnistas, et kui esmakordselt "Talve" võtetest kuulis, oli ta äärmiselt skeptiline. "Sa ju ei tea," põhjendas Hein oma skepsist. "Ma tean, kes on Kruusement, ma tean, mis tema teeb. Ma ei tea mitte midagi muud. Tahtsin lugeda kõiki neid asju..." Võtetele ta siiski jõudis, kuid lisas, et Raja Teele enda seest üles leidmine oli päris keeruline.

"Mina küll ütleksin, et paar-kolm proovi ja oli Teele olemas," täpsustas režissöör Ergo Kuld.

Kuna pole teada, kui suures osas Luts "Talve" ise kirjutas, on ka filmitegijad võtnud endale stsenaariumi kohandamiseks vabad käed. "Aluseks võtsime ikkagi "Talve", aga laias laastus on see ikkagi Martin Alguse originaallooming," rääkis Kuld.