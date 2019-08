Urissaare Kantri tähistab viiendat sünnipäeva

Urissaarel on ette näidata oma veisekari, festivali tarbeks kutsutakse külla hobused, lambad, kanad ja kitsed ning Eesti kantrimuusika legendid. Külalisi tantsitab hommikutundideni kantridisko.

Sünnipäeva puhul astuvad lavalaudadele Eesti kantrimuusika pärlid: Justament, Untsakad, Kalle Sepp ja Purple Gang, Jarek Kasar & Chalice, Villu Talsi, Kaisa Ling Thing, Mando Trio ning Tribute to Johnny Cash, legendaarsed Univere Laine ja Urissaare Rantšo kodubänd. Üllatusena on kodubändil kavas Peeter Volkonski sõnadele loodud uhiuue kantrihiti "Vägilasjõud" esimene ettekanne.

"Urissaares saab juba viis aastat kokku umbes 1500-liikmeline sõpruskond, kuhu on kõik oodatud nautima muusikat, naljamänge, head sööki," rääkis festivali peakorraldaja Priit Oks.

Saloonis saavad külalised õppida nii line-tantsu Kaie Segeri käe all kui ka suupilli Erki Uue õpetuse järgi. Osaleda saab ka juba traditsiooniks saanud kantrimehe ja kantrinaise võistlusel ning jõllitamise Eesti meistrivõistlusel. Just Urissaares purustati 2015. aastal maailmarekord 42-minutilise jõllitamisega. Rantšo hoovi paneb ennast üles ka Loond° ürgspaa. Kohal on kantrirestoranid ja pirukamemmed, kvaliteetkohv ning toimuvad erinevad käsitöö-õpitoad.

"Urissaares on uskumatu see, et kantrikaabu, kauboisaapad ja ruuduline särk on täiesti loomulikud - kõik tulevadki viimseni lihvitud kantrikostüümis, mis on lihtsalt väga lahe," on Oks rõõmus, et kantri on inimestele hingelähedaseks saanud.

Lisaks meeleolukale programmile panustatakse sel aastal rohkem ka keskkonna säästmisele ja looduse hoidmisele - kasutusel on ainult biolagunevad ja panditavad sööginõud ning sorteeritakse prügi. "Seekord on Urissaares nagu kodus või sõpradel külas - kutsume inimesi prügi vähendamiseks kaasa võtma oma pooleliitriseid joogitopse ja oma sööginõusid," sõnas Oks. Kohapeal on värske vee võtmise võimalus ja nõudepesu tarbeks loodud veevõtu kohad.