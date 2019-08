Universal peatas USA massitulistamiste tõttu filmi väljaandmise

"The Hunt" on satiiriline triller, kus liberaalid jahivad Trumpi toetajaid ja tapavad neid sportlikust huvist. Film oleks pidanud esilinastuma 27. septembril ja näitavat USA poliitika lõhenenud olemust, vahendab BBC.

Filmi turundus peatati juba pärast El Paso ja Daytoni massitulistamisi. Universal ütles, et otsus tehti pärast läbimõeldud kaalumist. Telekanal Entertainment and Sports Programming Network (ESPN) võttis filmi ühe treileri maha, sest see algas nende hinnangul hädasignaali meenutava heliga.

Filmis nimetavad liberaalsed tegelased oma saaki "haletsusväärseteks tegelasteks" (inglise keeles deplorables). Deplorables on termin, mida Hillary Clinton kasutas paari Trumpi fänni kirjeldamiseks 2016. aasta presidendi eelvalimistel.

Trump kirjutas Twitteris "eelolevast Hollywoodi filmist", kuid ei nimetanud selle pealkirja. "See eelolev film on tehtud eesmärgiga sütitada ja luua kaost. Nad ise tekitavad vägivalda ja üritavad seejärel seda teiste kaela veeretada. Tegelikult on hoopis nemad rassistid ja meie riigile kahjulikud."

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

Universal ütles oma avalduses, et toetavad oma filmitegijaid ja jätkavad filmide levitamist koostöös julgete ja visiooniliste loojatega, nagu need, kes töötasid ka "The Hunti" juures. "Aga me mõistame ka, et praegu pole õige aeg selle filmi välja andmiseks."