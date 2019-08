Jõhvis võeti mõõtu mängus kivi-paber-käärid

Samal päeval, mil Lana Del Rey jagas kaverilugu Donovani klassikalisest palast "Season of the Witch" lavastaja Guillermo del Toro produtseeritud filmile "Scary Stories to Tell in the Dark", avaldas ta ka loo "Looking for America", mis on vastus Ameerika Ühendriikides viimasel ajal toimunud massitulistamistele, vahendab Pitchfork.