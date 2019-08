Kinodesse jõuab ainulaadne dokumentaalfilm "Apollo 11"

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod märkis, et "Apollo 11" puhul on tegemist tõeliselt ainulaadse dokumentaaliga, kuna täpselt 50 aastat vana filmimaterjal on nii kvaliteetne, et isegi praegu kinolinalt filmi vaadates võiks seda pidada täiesti tänapäevast pärit teoseks.

"Apollo 11"on kokku pandud alles hiljuti avastatud materjalist, mis digitaliseeriti ja mis on mõeldud just suurel ekraanil vaatamiseks. Suurem osa videost on salvestatud ainulaadsele 70mm filmilindile, mis on toona peamiselt kasutatud 35mm filmilindist märksa kvaliteetsem ja seega võimaldab dokumentaali näidata lausa 4K formaadis ja Coca-Cola Plaza iSense saalis.

29. augustil toimuva esilinastuse juhatab sisse Eesti enda esimest tõelist kosmosemissiooni ESTCube-I juhtinud Mart Noorma ning linastusele on kutsutud ka palju valdkonnaga kokku puutuvaid organisatsioonide liikmeid, teadlasi, õpetajaid jne.

Lavastaja Todd Douglas Miller ("Dinosaur 13") ja tema meeskond pidi dokumentaali tarbeks läbi töötama üle 11 000 tunni katalogiseerimata materjali, mille üksnes sorteerimiseks ja digitaliseerimiseks kulus üle aasta.

Apollo 11 missioon viis kuule ja ajalukku astronaudid Neil Armstrongi ja Buzz Aldrini. Film näitab, mis toimus ajalooliste hetkede eel, milline oli astronautide enda perspektiiv, tegevus kontrollruumis ja miljonite pealtvaatajate seas. See on pilguheit ajaloolistele päevadesse ja tundidesse aastal 1969, mil inimkond astus suure sammu tulevikku.