Elvast saab nädalavahetusel taaskord hip-hopi pealinn

Üles astub ligi 40 artisti, teiste seas Nublu, Genka, 5Miinust, Suur Papa, Beebilõust, Sip€lga14, Clicherik ja Mäx, Mick Moon, Manna ja paljud teised.

Ühe peakorraldaja Genka sõnul näitab festivali populaarsust see, et igal aastal käib järjest rohkem inimesi. "Igal aastal pingutame, et pakkuda ka oma külalistele midagi uut, sel aastal on meil palju noori artiste, kes saavad oma esimesel EHHF-il kohe üles astuda pealaval," sõnas Genka.

Lisaks noortele tegijatele astuvad üles ka Genka ise, Tommyboy ja Cool D, kellest viimane tähistab reedel oma plaadi "Pahade planeet" 20. sünnipäeva. "1999. aastal välja antud plaadist möödub sel suvel 20 aastat ning sel puhul, lisaks uuemale loomingule, kuulevad külastajad ka selliseid hitte nagu "Vennad Voitkad", "Mr. Minister" ja "Vegeteerivad bandiidid"," sõnas Cool D.

Lisaks 40 artistile toimuvad ka tavapärased EHHF-i külastajatele tuntuks saanud atraktsioonid nagu "Open Mic", 3x3 korvpallivõistlus ja breiktantsuvõistlus. Lisaks annavad teisele päevale hoo sisse Comedy Estonia stand up koomikud koos Sander Õigusega.