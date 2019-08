Baltimaade muusikud lõid Balti keti laulu

Laul lindistati juuli keskel ja avaldatakse aastapäeval, mil avalikustatakse ka projekti neljas salapartner.

Uue laulu muusika autor on Reinis Sējāns (Instrumenti), sõnad kirjutas Läti luuletaja Marts Pujāts ning tõlkis eesti keelde Eesti kirjanik Margus Konnula ehk Contra.

"Idee algatas salapartner, kelle isik avaldatakse laulu esitlusüritusel augusti lõpus. Üks inimene ei suuda ilma mõttekaaslasteta midagi erilist saavutada – Balti kett tõestas seda tuhandekordselt. Ühtsena oleme palju tugevamad, kui ise ette suudame kujutada," rääkis Reinis Sējāns bändist Instrumenti.

"Muusika on alati olnud ühendav jõud. Koos Jazzu ja Instrumentiga üritame seda taaskord tõestada. Balti kett on eriline üritus ja ma mäletan, et olime seal koos perega, hoidsime võõrastega käest kinni ja olime osa millestki suuremast. Minu arvates on Balti kett läinud ajalukku võimsa sõnumiga: vajadusel suudame kokku tulla ja seista ühtsena. Arvan, et nüüd vajame me paljude erinevate asjade osas samasugust mentaliteeti," lisas Ewert Sundja.

Lauluga avaldavad autorid austust Baltimaadele ja nende ajaloole, mälestades ja andes järgmistele põlvedele edasi meie ülimat väärtust vabadust, mida Balti ketis osalenud inimesed enda omaks laulsid.

Elektrooniline indipopibänd Instrumenti on üks uuenduslikumaid Läti artiste. Instrumenti on saanud 14 aasta muusikaauhinda: aasta debüüt (2009), laul (2009 ja 2010), indie-album (2014), kontserdisalvestus (2015), laul (2017) ning aasta popalbum ja aasta album (2018).

Laulja Jazzu (Justė Arlauskaitė) nimetati mõjuvõimsaimaks popkultuuriesindajaks Leedus, ta on võitnud arvukalt auhindu ja nominatsioone. Artist on sündinud 23. aprillil 1989 – vaid paar kuud enne Balti ketti.