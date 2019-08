Andrea Bocelli Tallinna kontserdi külalisesinejad on pärit Kuubalt ja Toscanast

Kuubal sündinud koloratuursopran Maria Aleida Rodriguez on oma kõrge häälega saavutanud rahvusvahelise tuntuse ning on esinenud ooperites, kontsertetendustes teatrites, staadionitel ja areenidel kõikjal maailmas. Maria Aleida on lõpetanud Philadelphia lavakunstiakadeemia ja õppinud ka Venezuela Vincente Emilio Sojo konservatooriumis. Oma õpinguid jätkas ta Bill Schumanni juhendamisel Philadelphias ning nüüd teeb ta New Yorgis ja Miamis koostööd hääletreeneri Manny Pereziga. Rodriguez on pälvinud peapreemia paljudelt rahvusvaheliselt lauluvõistlustelt, teiste seas ka Montserrat Caballé nimelisel konkursil. Andrea Bocelli tuuride külalisesinejana on Rodrigues kaasa teinud alates 2011. aastast ja esinenud pea kõikidel kontinentidel.

Teise külalisena astub Tallinnas lavale Itaaliast Toscanast pärit Ilaria Della Bidia, keda iseloomustavad õppimine, kirg ja armastus. Ilaria Della Bidia hakkas muusikaga tegelema noores eas. Ta on lõpetanud Maria Gloria Belli juhendamisel Lucca L. Boccherini konservatooriumi klaveri erialal ja täiustanud oma hääletehnikat Antonella De Grossi juhendamisel Roomas. Külalislaulja, pianisti ja heliloojana on ta osa võtnud mitmetest autori-, filmimuusika-, televisiooni- ja raadioprojektidest, dokumentaalfilmidest, teatrietendustest ning loonud reklaami- ja taustamuusikat. Andrea Bocelliga kohtus Illaria aastal 2011 ja on teda sellest ajast saatnud mitmetel kontserdituuridel.

Maailmakuulus tenor Andrea Bocelli on esimene klassikalise muusika artist, kes viimase 20 aasta jooksul on tõusnud Ühendkuningriigi ametliku albumiedetabeli esimesele kohale. Lisaks on Bocelli esmakordselt oma karjääris vallutanud ka USA Billboard 200 edetabeli, püsides esikohal lausa kaks nädalat. Bocelli andis üle 14 aasta välja uue albumi pealkirjaga "Si", kus ta teeb koostööd paljude maailmakuulsate staaridega. Albumit aitas lindistada Bob Ezrin, kes on teinud koostööd Pink Floydi ja Lou Reediga. Lisaks laulab Bocelli koos Dua Lipa ja Josh Grobaniga ning albumil on laul, mis kirjutatud ühiselt Bocelli, Tiziano Ferro ja Ed Sheeraniga.

Andrea Bocelli esineb Tallinna lauluväljakul 20. augustil.