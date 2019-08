Wagwan festival toob lauluväljakule Miyagi, Nublu jt

Wagwani festival on reggae, hip-hopi ja reggaetoni pidu, mis toob lauluväljakule maailmas laineid löönud artistid, kes ei ole varem ei Balti riikides ega Põhjamaades üles astunud.

Venemaa hiphop-duo MiyaGi & Andy Panda tuleb Eesti fännide ette otse sajaprotsendiliselt välja müüdud Balti tuurilt. Neli aastat tegutsenud kooslus saavutas kiirelt rahvusvahelise tuntuse singliga "I Got Love", mis on praeguseks kogunud YouTube'is üle kolmesaja miljoni vaatamise.



Mitmed korrad Eestit väisanud MiyaGi jaoks Eesti muutunud väga südamelähedaseks, kuhu ta ei tule ainult kontserti andma, vaid ka koos bändiliikmetega puhkama. "Eestis on kaunis puutumata loodus, toredad lahked inimesed ja imeline vanalinn, mis meile väga meeldib. Me tuleme siia alati hea meelega tagasi, sest lisaks kontserdikorraldajatele on meil tekkinud häid sõpru teiste muusikute hulgas," rääkis MiyaGi, kes on viimased päevad veetnud Tallinnas stuudios koos teiste Wagwanil üles astuvate ning kohalike artistidega. "Kindel on see, et ürituse vibe on midagi enneolematut!" lubas mees.

Wagwani raames astub esimese lauluväljaku-kontserdiga üles ka Nublu, kes tuleb suurele lavale koos Reketi, Pluuto ja Pafka aka Gameboy Tetrisega. Estilusele tuleb kindlasti ka äsjailmunud kakskeelne lugu "Für Oksana", mille video on stiliseerinud Liisi Eesmaa.

Kontserdi avalöögina astuvad lavale Eesti muusikud Yasmyn ja Mick Moon, kes jagavad lava L.A-st pärit Hennessy ja Moeazyga. Nimetatud esinejaid saab kuulata Yasmyni suve algul välja lastud albumil "Slow Fall".

Trinidadist pärit DJ ja produtsent Jillionaire on peamiselt tuntud Ameerika elektroonilise muusika triost Major Lazer, kuhu kuuluvad ka Diplo ja Walshy Fire. Jillionaire on loonud unikaalse stiili miksides kokku indie tantsumuusika house'i, dancehall'i ja socaga.

Jamaikalt pärit Kabaka Pyramid on segu jõulisest, energilisest ning meloodilisest reggaest, mida vürtsitab hip-hopi lüürika. Multitalent edastab positiivset sõnumit ja head energiat.

Üle lahe pärit Soome muusik Raappana kannab aasta reggae artist 2005 tiitlit ning on Soome muusikaedetabelite tipus skoorinud päris mitme albumiga.