ERR Menu soovitab iiripärast Viru Folki ja Tartule pühendatud filme

1. 9.-11. augustini toimuv Viru Folk tutvustab sel aastal Iiri kultuuri ja muusikat. Kolme festivalipäeva jooksul saab kuulata ohtralt iiri traditsioonilist muusikat, imetleda kuulsat iiri stepptantsu ning rüübata kuulsat iiri kohvi, iiri õlut ja iiri viskit.

Käsmu filmi- ja teatrifestivali programmi fookuses on samuti koostöö Eesti ja Iirimaa vahel. Koostööfilmidest saab vaadata nukufilmi "Kapten Morten lollide laeval" ja dokumentaalfilmi "A Tale of Two Visits" kultuurivahetusest kahe riigi vahel aastal 1988. Boonusena muusikaline kultusfilm "Once" ehk "Ükskord".

Muinasjutuhommikutel viivad Härjapõlvlane, Haldjas ja Inimene noori vaatajaid mööda Iirimaad seiklema, saatjaks muinasjutud ja laulud. Kuulsa iiri luuletaja William Butler Yeats'i loomingut saab kuulata luulelavastuses "Müstilise Roosi Poeet". Lavastused on publiku ette seadnud iiri kultuuri ja kirjanduse austaja Üllar Saaremäe.

2. PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff leiab aset 12.–17. augustini. Tartuffi ja Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks esitletav projekt "Kaadris on Tartu! Filmimaa Lõuna-Eesti" tõstab esile piirkonna erilist kohavaimu seal ülesvõetud mängufilmiepisoodide kaudu.

"Tappev Tartu", "Jan Uuspõld läheb Tartusse"... – mitme filmi puhul on Tartu nimi juba pealkirja raiutud. Või kas te teate mõnda teist linna, mille asumil oleks omanimeline film? Supilinnal on. Isegi "Karujaht Pärnumaal" pole Pärnus, vaid Tartus ja selle ümbruses vändatud.

Mart Kivastik ainult Tartus filme teebki, ka "Libahundi needus" on läbinisti Tartu film. "Keskea rõõmud", "Varastatud kohtumine", "Balti armastuslood", "Indrek", "Nimed marmortahvlil"... – kõigis neis mängib Tartu olulist rolli.

Kui aga vaadata veel laiemalt, terve Lõuna-Eesti peale, avaneb vaataja ees üks tõeliselt imeline filmimaa, mille maastikud ja kohad on inspireerinud selliseid Eesti filmikunsti kullafondi kuuluvaid linateoseid nagu "Viimne reliikvia", "Hullumeelsus" ja "Nipernaadi", rääkimata kümnetest teistest seal üles võetud filmidest.

Tartuffi avamine leiab aset esmaspäeval, 12. augustil kell 21.45 Tartu Raekoja platsil. Üritusele järgneb kell 22.30 Baz Luhrmanni moodsasse klassikasse kuuluva filmi "Romeo ja Julia" linastus.

Kokku jõuab Tartu raeplatsi väliekraanile üksteist ja Athena keskuse kinosaali ekraanile kaheksa filmi. Lisaks leiab aset palju eriüritusi. Kõik seansid on vaatajatele tasuta.

3. "Geeniuse" sari alustab ETV ekraanil maailmakuulsa füüsiku Albert Einsteini eluloo jutustamisega. 20. sajandi suurimaks teadlaseks peetavat Einsteini portreteerib Oscariga pärjatud Geoffrey Rush, kellele teadlase roll tõi ka Emmy ja Kuldse Gloobuse nominatsiooni.

140 aastat tagasi Saksamaal sündinud Einstein on teadusajalukku läinud relatiivsusteooria loojana, aga tema elukäik on kõike muud kui kuiviku või hullu teadlase oma. "Geeniuse" sari näitab Einsteini kui mässajat ja romantikut, aga portreteerib ka tema vastuolulisi külgi nii isiklikus kui ka teaduselus. Sarja looja Ron Howardi sõnul armastas Einstein elu, maailma, loodust ja naisi, aga ennekõike siiski teadust.

Kümneosaline "Geenius. Einstein" toob ETV ekraanile nii Euroopa kui ka Einsteini arengukäiku mõjutanud antisemitismi võidukäigu, tema kaks abielu, suhted usuga, läbisaamise teiste teadlastega ja kogemused kuulsusega.

Sarnaselt "Geenius. Picasso" looga võtab ka uus eluloolugu fookusesse suurmehe mitu eluetappi ja nii kehastab Einsteini vanast peast hinnatud Austraalia näitleja Geoffrey Rush ja noort Einsteini Johnny Flynn. Sari tugineb Walter Isaacsoni teosel "Einstein. Tema elu ja universum" ning on suures osas üles võetud Prahas, kus Einstein ka mõnda aega elas.

"Geenius. Einstein" alustas ETV ekraanil kolmapäeval, 7. augustil ja on eetris kell 22.15.

4. Arvamusfestival toimub tänavu 9-10. augustini. Kui tavaliselt on arvamusfestivali kultuuriprogramm saanud alguse reedel, samal päeval, kui algavad esimesed arutelud, siis sel aastal antakse avakontsert juba neljapäeva hilisõhtul ja seda Paide Püha Risti kirikus. Kontserdil esinevad Mari Kalkun, Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe. See on ainulaadne kontsert, sest niisuguses koosseisus nad varem esinenud ei ole.

Tänavusel Arvamusfestivalil on 24 aruteluala, toimub 164 arutelu.