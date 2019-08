Eesti kaskadöör: tänapäeval ei tehta filmis enam ühtegi asja, mis oleks eluohtlik

"Ega sisu sellise filmi puhul ei ole ju oluline," arvas Tarmo, kes käis "Kiirete vihaste" kaheksandat osa vaatamas juba kaks korda.

"Julgen arvata, et tänapäeval enam ei tehta filmis ühtegi asja, mis oleks eluohtlik," rääkis kaskadöör. "Mis ei tähenda, et ei juhtuks õnnetusi inimestega. Kõik asjad on tehniliselt planeeritud sedaviisi, et saaks teha vähemalt kümme duublit. See ei saa ohtlik olla."

Hiljuti tuli Tarmo just Soomest värske spioonifilmi "O2" võtetelt. Tema sõnul on enamik Hollywoodi kaskadööritrikkidest teostatavad ka Eestis, kuid iseasi on, kas neid peaks järgi tegema. "Pigem teeme ikka kihvtimalt!"