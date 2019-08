Priit Võigemast sai põnevusfilmi "O2" võtetel vigastada

Priit Võigemast vigastas jalga kolmapäeva varahommikul toimunud öövõtetel Helsingis Malmi lennuväljal, kus filmiti üles üht võtmestseeni, milles peaosatäitja on jooksmas lennuki suunas.

"Õnnetus juhtus tavalise ja suhteliselt ohutu stseeni filmimisel. Filmi meeskond kutsus algul võtteplatsile kiirabi, kes vaatas näitleja üle. Seejärel sõitsime algul Soome haiglasse ja samal päeval sealt edasi Tartusse, kus arstid diagnoosisid Priit Võigemastil kannakõõluse rebendi. Kolmapäeval opereerisid Eesti arstid juba ka viga saanud jalga ja praeguse info kohaselt läks operatsioon edukalt. Kahjuks ei saa aga Priit seetõttu võtetel kaasa lüüa umbes kaks kuud, kuna peab andma jalale aega paranemiseks," selgitas "O2" produtsent Esko Rips.

Priit Võigemasti sõnul plaanib ta filmiga peagi jätkata. "Tänan kõiki kaasaelajaid toetuse eest ja kinnitan, et tunnen end pärast operatsiooni hästi. Kavatsen filmiga edasi minna niipea, kui jalg paraneb. Kas ja mil määral vigastus mõjutab minu muid tööalaseid tegemisi, annan teada esimesel võimalusel," lausus Võigemast.

Esko Rips kinnitas, et meeskond jätkab hetkel nende stseenidega, mida saab filmida ilma peaosatäitjata. "Oleme aga sunnitud põhjalikult ümber korraldama kogu võttegraafiku. Hetkel plaanime edasi minna vaid nende stseenidega, kus Priit Võigemast ei osale ja filmida ülejäänud stseenid pärast tema paranemist. Soovime Priidule kiiret paranemist," ütles Rips.

Filmi näitlejad on õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud. Kas ja millised kulud kaasnevad ümberkorraldustega seoses produktsioonifirma jaoks, on praegu selgitamisel.

Võigemasti vigastuse tõttu lükkub edasi ka 11. augustil Kultuurikatla aias toimuma pidanud Priit Võigemasti ja Vaiko Epliku kontsert.

Seoses võttegraafiku muutumisega võivad muutuda ka "O2" massistseenide toimumise ajad. "Võttemeeskond annab kõigile vabatahtlikele nii otse kui ka sotsiaalmeedia kanalites teada muudatustest niipea, kui oleme kinnitanud uue võttegraafiku. Vabandame kõigi vabatahtlike ees ja täname mõistva suhtumise eest," ütles Esko Rips.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valmiv "O2" on ajastutruu spioonipõnevik, mille süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar Maria Dubrawskaga (Läti näitlejatar Agnese Cīrule).

Lisaks peaosalisele Priit Võigemastile ja Agnese Cīrulele löövad filmis kaasa Kaspars Znotiņš Lätist, tuntud Eesti näitlejad Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Johan Kristjan Aimla, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel Pohla, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti, Läti, Leedu ja Soome näitlejad.

Filmi režissöör on Margus Paju ("Supilinna salaselts"), stsenaariumi autorid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju ja Tom Abrams. "O2" toodavad filmistuudiod Nafta Films (produtsent Esko Rips) ja Taska Film (produtsent Kristian Taska), kaastootjateks on Solar Films Soomest, Film Angels Lätist ja InScript Leedust.

"O2" jõuab plaanide kohaselt kinoekraanidele 2020. aasta sügisel.