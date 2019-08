Taavi Libe viimane "Vikerhommik" tõi kolleegidelt ootamatu üllatuse

Taavil polnud aktsioonist aimugi ning tunnistas, et tal tekkis päris hirm, kui toimetaja Piret Tali ta stuudiost välja juhatas.

"Üks aastajagu me oleme igal hommikul, kui "Vikerhommik" ja Raadio 2 "Hommik!" lõpeb, kohtunud sinu ja Piretiga all, uudistemaja sööklas ja mul on väga kurb meel, et see traditsioon nüüd läbi saab," põhjendas Kamlat, miks nad otsustasid Järvetiga Libe viimasesse "Vikerhommikusse" sisse murda. "Sellel puhul me kingime sulle ühe loo."

Bert Järveti sõnul on laul Inga "Milline päev" neid ühendanud ajast, kui see esimest korda Eesti Laulu karussellil kõlas. Seetõttu valiti just see ka lahkumiskingituseks. Ingat saatis kitarril Bert Järvet ise.

"See on Eesti parim laul ja ja Eesti parim kink, aitäh teile, sõbrad!" rõõmustas Libe saadud üllatuse üle.