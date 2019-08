Susi ja Libe taas eetris: kuula intervjuud Taavi Libe viimasest "Vikerhommikust"

Seekord vahetasid noormehed "Vikerhommikus" rollid ning Taavi Libe asetati saatejuhi asemel intervjueeritava rolli.

Libe tunnistas Susile, et lahkub Vikerraadiost täiesti vabatahtlikult ning sealt tagant ei tasu otsida ka poliitilisi põhjusi.

"Ma arvan, et väga-väga rõõmsad on need inimesed, kelle jaoks mina ei ole kujunenud selleks Vikerraadio hääleks, kes võib-olla natukene teistsuguseid väärtusi ja teistsugust iseloomu otsib oma hommikusaatest. Kindlasti on võib-olla ka sellised inimesed rõõmsad, kes on hästi-hästi pikalt kuulanud Vikerraadiot, aga võib-olla selle suure kuulamise käigus on mõtlemisvõime ahenenud ja viimased paarkümmend aastat on rohkem kuulanud ja mitte mõelnud. Nendel on ka kindlasti hea meel," selgitas Libe, kes võiks rõõmustada tema lahkumise üle Vikerraadio hommikuprogrammist.

Libe tunnistas, et tema hinnangul on Vikerraadio praegu paremas seisus kui viis-kuus aastat tagasi. "Ma arvan, et Vikerraadio roll on praegu ühiskondliku tausta tõttu olulisem kui mõned aastad tagasi," sõnas ta.