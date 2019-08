Nublu avaldas muusikavideo kakskeelsele loole "Für Oksana"

Värskes muusikavideos otsib Nublu Narva linnas Oksanat, kes on jätnud talle kustumatu mulje. Otsingud viivad ta nii Kreenholmi vabrikusse, Narva Veneetsiasse, linnatänavatele kui ka teistesse põnevatesse kohtadesse Ida-Virumaal. "Tahtsime näidata kui lahe ja omapärane koht on meie suuruselt kolmas linn Eestis. Narva võttis meid väga soojalt vastu ning kohalikega töötamine oli megatore!" rääkis video režissöör Marta Vaarik.

Vaariku sõnul püüdis ta videos näidata, kuidas idee või unistus kellestki on alati kaunim kui päriselu ise. Nublu unistab valgel hobusel istuvast Oksanast kui ideaalsest naisest, tegelikult näeme peagi, et ta on päris inimene oma veidruste ja omapäradega. "Ja loodetavasti näevad kõik tüdrukud, et kui keegi sulle laksu vastu tagumikku annab, siis seda ei pea tolereerima."

Vaariku koostöö Nubluga algas armastusest tema muusika vastu. "Saatsin enda algse idee Nublu tiimile ja see meeldis nii neile kui Nublule endale. Siiani imestan, et nad mind usaldasid," sõnas režissööri debüüdi teinud Vaarik ning tänas kõiki näitlejaid, kes videos kaasa lõid ning kogu 17-liikmelist tiimi, kes kaamerate taga olid. Operaator Gunnar Laal võttis kogu muusikavideo üles sama kaameraga, mida kasutati läinud aastal nii "Tõe ja õiguse" kui ka mitme teise täispika Eesti mängufilmi filmimisel.

Kakskeelses loos teeb kaasa Gameboy Tetris, kelle taga peidab enda räppar Pavel Pi, kes kirjutas "Für Oksana" venekeelsed riimid ning on laiemale avalikkusele tuntud 5miinuse ridadest. Tegemist on esimese ühise projektiga, kus muusikud sooloartistidena koostööd teevad. Loo produtseeris Fabry el Androide ning miksis ja masterdas Ago Teppand.