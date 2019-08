Lauri Saatpalu ei mõista Folkmilli "Madis Mäekalle" suurt populaarsust

Muusik ja näitleja Lauri Saatpalu on käinud kõigil senitoimunud Viru Folgi festivalidel ning erandiks ei jää ka käesolev aasta.

Sel aastal astub Lauri lavale Folkmilliga, mille algusajast möödub juba 29 aastat.

"Folkmill tegutseb siiani ju tegelikult edasi. Lihtsalt mina ja nii mõnigi teine pole seal juba aastaid," muigas Saatpalu "Ringvaatele" antud intervjuus.

""Madis Mäekalle" sai megapopulaarseks looks, ma ei saa küll aru, mis põhjusel," meenutas Saatpalu. Ta tunnistas, et tegemist pole just tema lemmikpalaga, kuid laulab seda vahel siiski siiani.

Kevadeks andis muusik välja lubaduse, et oodata on ka ansambli Dagö uut albumit.