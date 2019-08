Eeva Esse asub Kanal 2-s juhtima "Kuldvillakut"

Siiani juhtis "Kuldvillakut" Teet Margna, kes talvel kolis mitmed oma produktsioonifirma saated üle TV3 eetrisse. Toona ütles Margna, et nemad praegu "Kuldvillakuga" jätkata ei saa – selle saate litsentsi eest on tasunud Kanal 2 ja seega võib kanal palgata "Kuldvillakut" tootma kelle iganes.

"Teet on selle mängu oma karakteriga eestlaste südamesse viinud. Suur au on temalt see teatepulk üle võtta," kommenteeris uut tööd Eeva Esse Elu24-le.

Esse märkis, et tema teada pole naisterahvas varem "Kuldvilllakut" juhtinud.

Eeva jaoks ei ole "Kuldvillaku" juhtimine sel sügisel Kanal 2 ekraanil ainus saade. Essel on tulemas ka meeleolukas autorisaade, kus saab näha tuntud Eesti inimesi väga erinevates situatsioonides.