Disney toob ekraanile "Üksinda kodus" filmisarja uusversioonid

Tänu sellele, et Disney ostis selle aasta alguses ära 21st Century FOX-i, omandas konglomeraat ka sellised filmid, nagu "Üksinda kodus" ("Home Alone"), "Öö muuseumis" ("Night at the Museum"), "Ühe äpardi päevik" ("Diary of a Wimpy Kid") ja "Seltsis segasem" ("Cheaper by the Dozen"). Nüüd plaanib Disney teha neist filmidest uusversioonid ja tuua need oma peagi alustavale voogedastusplatvormile Disney+, vahendab Consequence of Sound.

"Oleme seadnud fookuse Foxi tohutu suurele suurepäraste filmide kogule, et rikastada veelgi meie otse tarbijatele mõeldud platvormide sisu," ütles Disney tegevjuht Bob Iger. Ta lisas, et filmid tehakse ümber uuele põlvkonnale mõeldes, kuid ei avaldanud täiendavaid üksikasju.

Disney+ on plaanis käivitada 2019. aasta novembris ühes 400 filmi ja 7500 telesaadete episoodiga.