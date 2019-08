Nõmme suvise kontserdisarja lõpetavad Helin-Mari Arder ja Teet Raik

8. augustil kell 19 toimub Nõmmel Ravila pargis selle suve viimane pargikontsert. Seekordsel kontserdil esinevad muusikud Helin-Mari Arder ja Teet Raik. Kontsert on tasuta.

Helin-Mari Arder ja Teet Raik esitavad läbilõike Arderi repertuaarist, pakkudes kuulajale nii äratundmis- kui avastamisrõõmu.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et juba teist suve toimuvad kontserdid on osutunud äärmiselt populaarseks.

"Mul on hea meel, et ka selleaastane kontsertsari on osutunud sama menukaks kui eelmise aasta kontserdid. Sarja avas juuni algul ansambel Puuluup, keda oli kuulama tulnud ligi 800 muusikasõpra. Umbes sama palju rahvast oli ka juulis Jarek Kasari kontserdil," sõnas Šillis.