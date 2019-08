Grammy-nominendist house-muusik Mark Knight esineb sügisel taas Eestis

Mark Knight kasvas üles Maidstone'is Suurbritannias, kust on pärit ka Calvin Harris, mitmed plaadifirmade loojad ja paljud teised, kes tänaseni muusikatööstuses aktiivsed.

Knighti sõnul sai tema armastus muusika vastu alguse esmaspäevastest koolidiskodest, millest kasvas juba väga varases eas huvi vinüülide vastu, mida tollal kümneaastane Knight laupäeviti ostmas käis. Sedasi oligi 1990ndatel järgmine loomulik samm hakata sõprade seltsis muusikat mängima kuniks ühel hetkel sai temast kohalikus klubis resident, kust ka tema professionaalne muusikukarjäär alguse sai.

2003. aastal lõid Mark Knight ja tema vend Stuart plaadifirma Toolroom. Mitmekülgsele house-muusikale keskendunud leibel on 16 tegutsemisaasta jooksul avaldanud David Guetta, deadmau5i ja ka Mark Knighti enda muusikat, aga samuti andnud hoo sisse mitmetele tänaseks edukateleid artistidele, teiste seas Adrian Hourile ja Green Velvetile. 2015 loodi ka Toolroom Academy, mille eesmärgiks on õpetada professionaalide käe all järgmisele generatsioonile house-muusika produtseerimist, jäädes truuks Toolroomile omasele kõlale.

Knight on teinud aastate jooksul koostööd mitmete nimekate artistidega, teiste seas Tiësto, Calvin Harrise ja Black Eyed Peasiga. Viimasega üheskoos välja antud album "The E.N.D." (2009) tõi neile aasta hiljem Grammydelt ka parima albumi nominatsiooni. Knight on karjääri jooksul tuuritanud kõikjal maailmas ning jõuab sügisel taas Eestisse.

Mark Knight esineb reedel, 11. oktoobril Tallinnas Kultuurikatlas. Lisaks astuvad üles DJ QRX ning Katel peosarja residendid Bombossa Brothers ja MHKL.