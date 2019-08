Hermaküla kogus venna mälestuseks läbitud triatloniga üle 1700 euro

13 tunniga Raudmehe võistluse lõpetanud Hermaküla imestas "Ringvaates", et tervis on üllatavalt hea praegu ning lihased ei valuta.

Ujumise ja rattasõidu ajal hoidis mees end veidi tagasi, kuna teadis, et jooks on tema jaoks kõige väsitavam. "Seda osa ei tahaks väga teha," tunnistas ta kaamerasse otse võistluspaigal.

"Ma kogu aeg liikusin, teadlikult, meelega hoidsin ennast liikumas. Ma pojale alati ütlen, et me oleme need, kes ei anna alla, kes ei jäta pooleli. We will never quit! Nii et ma pidin lihtsalt minema. Mõtlesin poja peale ja mõtlesin venna peale loomulikult ja siis ma pidin edasi minema," rääkis Hermaküla.

Iga läbitud kilomeetri pealt otsustas Hermaküla koguda ühe euro vähiravifondi, tehes seda oma neli aastat tagasi surnud venna mälestuseks. Kes soovib samuti oma panuse anda, siis Kingitud Elu kodulehelt saab andmed annetuse tegemiseks, märgusõnaks tasub juurde panna "Hannese maraton".