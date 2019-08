Hiina muusikafestivalilt saabunud Inger lubab peagi uut muusikat

Ingeri sõnul on rahvast kontsertidel väga palju. "Tekitas isegi tunde vahel, et selline Saku Suurhalli tunne oli. Sama, mis oli Eesti Laulu finaalis, see tunne oli ka seal Chengdus," rääkis Inger "Ringvaates".

Algul pelgas Inger veidi ülimalt vürtsikaid toite, kuid reisi lõpuks õppis juba teravama tšilliga toite teistest eristama. Loomulikult käis laulja ka kuulsaid pandasid vaatamas.

"Kui läheb hästi, siis loodetavasti on septembris millalgi oodata uut singlit ja loodetavasti on ka varsti esimene plaat," andis laulja fännidele lootust. Samuti ei välistanud Inger ka võimalust, et proovib sel aastal uuesti Eesti Laulu konkursist osa võtta.