Lõuna-Korea menubänd BTS on uue filmiga taas kinodes

Eesti fännidegi seas ülimalt menukas Lõuna-Korea poistebänd BTS on juba oma eelmiste kontserdifilmidega kinosaale täitnud ning on homsest taas tagasi kinolinal uhiuue filmiga, mis keskendub veelgi rohkem nende lavatagusele elule.

"BTS-i kahele eelmisele filmile joosti Forum Cinemas kinodes lausa tormi ning loomulikult ei olnud kahtlustki, et toome ka nende uue filmi suurele ekraanile," märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod. "Pidime eelmisel korral korraldama lausa mitu lisaseanssi, et kõik huvilised ikka oma lemmikud ära näeksid. Uue filmi puhul pakume fännidele kohe võimalust erinevate aegade vahel valida, et suvepuhkuse plaanid pidamata ei peaks jääma."

Film räägib veelgi rohkem bändi tegemistest lava taga ja elust tuuril olles. Samal päeval, kui lõppes bändi viimane Euroopa kontsert, kogunesid poisid kõrgele katusele Pariisi kohal, et jagada muljeid üleilmsest turneest, mille jooksul nad tutvusid uute linnadega ja esinesid tuhandete fännide ees. See on intiimne pilguheit BTS-i maailma, mis viib lavasärast otse bändiliikmete keskele. Seda kõike saadavad muidugi ka esinemised maailma eri paikades, kuhu BTS oma tuuri raames jõudis.

"Bring the Soul: The Movie" on Forum Cinemas Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodes 7.-11. augustini.