Clicherik & Mäx andsid välja uue videosingli "Käed üles"

""Käed üles" on üks selline lugu, milles arvatavasti iga asjapulk ennast ära tunneb. Alustades siis 15 magamata ööst ja lõpetades sellega, et kuu keskel on juba palk otsas," selgitas Mäx. "Tegelikult on kõik chill ja keegi veel kiirabiga koju ei ole läinud, tavaliselt ikka Bolti või Yandexiga. Vahel lihtsalt tuleb neid erroreid ette ning otsustasin kõik need juhused ühte purki toppida ja sellest loo kirjutada".

"Pala räägib viimaste sentidega ostetud jookidest ja pidudest mis tunduvad nagu need ei lõppeks mitte kunagi," lisas Clicherik. "See on kirjutatud inimestele, kes iga reede jälle kännis ja laupäeva hommikul voodihaiged."

Clicherikut & Mäxi saab laval näha juba sel reedel, 9. augustil, Eesti Hip-Hop festivalil.