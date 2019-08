Suri ansambli Village People üks loojatest

James Lórien MacDonald on Helsingis elav püstijalakoomik, kes esines juuli keskel oma viimase etendusega "Gender Euphoria" Tallinnas lokaalis Heldeke. James on transsooline mees, kes käsitleb oma etteastetes soolisuse küsimusi ja kelle jaoks komöödia on kõlapind reaalsuse kahtluse alla seadmiseks, eelarvamuste kummutamiseks ja väga roppude lugude jutustamiseks. Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusik kohtus temaga, et rääkida raskustest nalja tegemisel, kaasavast naerutamisest ja trauma taasesitamisest naljana.