Tartuff tähistab filmi "Kevad südames" 35. sünnipäeva eriseansiga

1985. aasta 1. jaanuaril jõudis Eesti Televisiooni ekraanile muusikaline lastefilm "Kevad südames", kus olulist rolli mängis Eesti Robertino Loretti ehk Toomas Uibo hääl. Uibo oli tolleks hetkeks oma lauljakarjääri tipus: alles eelmisel aastal oli Tartu 7. keskkooli 6. klassi õpilane esinenud Moskva Ametiühingute Maja sammassaalis koos Üleliidulise Raadio ja Kesktelevisiooni sümfooniaorkestriga.

Uibo "kaduva" hääle jäädvustamine oligi režissöör Mati Põldre üks eesmärkidest, aga see on ka kummardus helilooja Ülo Vinterile, kelle lavalisel kantaadil "Kevade ehk pildikesi koolipõlvest" linateos põhineb.

Laulu- ja tantsuküllases filmis, mis kuulutab diskoajastu saabumist, teevad kaasa lastekoor Ellerhein ja tantsutrupp Palestra – tegevus leiab aset lastekoori suvelaagris, kus käivad ettevalmistused taidlusülevaatuseks. Mängitakse "Kevadet" ja nii mõneski lapses võib ära tunda Paunvere kooli kangelastele omaseid jooni.

"See on pigem meeleolu- kui mõistusefilm," rääkis Mati Põldre 35 aastat tagasi ja kahetses, et oma jälje jätsid Eesti Telefilmi napid rahalised vahendid ja lühike ettevalmistusaeg. 35 aastat hiljem ütleb ta järgmist: ""Kevad südames" on ETV-s vähemalt viiskümmend korda ekraanil olnud. Olen palju kordi ka ise vaadanud. Kord viie aasta tagant, siis jälle kümne aasta möödudes. Mida edasi, seda armsamaks mulle film muutub, kuna see oli minu esimene täispikk mängufilm, pigistan ma vaadates mõne lahjema koha ajal silma kinni. Aga häid kohti jagub ka. Ja häid osatäijaid. Iga kord, kui ma näen mõnel kontserdil ühte oma tänast lemmikdirigenti Olari Eltsi, meenub Tiugu, tema klassikaline tekstilause, muide tema ainus lause üldse filmis: "Poisid, kes peeretas?". Klassika, Oskar Luts "Kevade", 1935."

"Kevad südames" võitis üleliidulisel telefilmide festivalil parima muusikalise lastemängufilmi auhinna. Filmi stsenarist on Hans Luik, kaasstsenarist Aleksandr Borodjanski, heliloojad Ülo Vinter ja Tõnis Kõrvits, laulutekstide autor Enn Vetemaa, operaatorid Anton Mutt ja Mati Põldre.

Seanss leiab aset laupäeval, 17. augustil kell 16 Athena keskuses. Filmi juhatavad sisse režissöör Mati Põldre ja peaosatäitja Toomas Uibo. Oodata on üllatuskülalisi.

PÖFF-i armastusfilmide festivali Tartuff alguseni jääb täpselt nädal aega. Festivali alateemaks on tänavu muusika. Kokku jõuab kuue päeva jooksul hiiglaslikule väliekraanile 11 armastusest kõnelevat filmi. Lisaks saab Athena keskuses näha laste- ja dokumentaalfilme. Kõik seansid on vaatajatele tasuta.