Nolani "Teneti" võtted jätkuvad maalilises Itaalia väikelinnas

Christopher Nolan lõpetas Tallinnas "Teneti" võtted ning on edasi siirdunud Itaaliasse.

Seekordne võttepaik on märksa maalilisem, asudes Amalfi rannikul, täpsemalt Ravellos, kirjutab Il Vescovado.

Võtted toimuvad muu hulgas hotellis Villa Cimbrone, mis on külastajatele selleks perioodiks suletud. Hotelli töötajatele on seatud karmid keelud sisevõtete ajal hoonet pildistada või filmida.

Ravello linnavalitsuselt on saadud luba filmida näiteks Vescovado väljakul ja väikestel omanäolistel tänavatel. Kuigi rikka ajalooga linnake on varemgi suuri filmitegijaid võõrustanud, on tegemist esmakordse juhtumiga, kus filmimise käigus kasutatakse relvi. Kuigi tegemist pole ehtsate relvadega, tuli võttegrupil taotleda luba kohalikelt politseivõimudelt.

Võtted ei leia aset aga sugugi mitte ainult maapinnal, vaid Nolan on otsustanud liikuda ka merele. Selleks on Planet Nine nime kandev luksusjaht juba käinud nii Salerno kui ka Amalfi sadamas.