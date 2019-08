Merepäevad jõuavad nädala jooksul mitmesse Saaremaa sadamasse

Merepäevade programm jõuab oma kontsertidega lisaks Kuressaarele ka Kungla, Soela, Veere, Lõmala ja Nasva väikesadamatesse üle Saaremaa ehk tänavu võib senised Kuressaare-kesksed merepäevad ümber nimetada lausa Saaremaa merenädalaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on nüüd suur ühisvald ja see andiski meile selle kindluse, et on aeg minna üle terve Saaremaa laienema. Viies sadamas on erinev esineja, rääkimata Kuressaare merepäevadest, mis Kuressaares toimuvad. Meil on suur kahepäevane programm, kus meil on ligi 20 esinejat. Kõik on suurepärases korras ja pakume väga head programmi," rääkis Saaremaa merenädala peakorraldaja Tiiu Tammoja.

Tema hinnangul võiks ülesaarelised merepäevad muutuda traditsiooniks.