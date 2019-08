Setumaa sai uue ülemsootska

Traditsiooniliselt selgitati välja uued Seto kuningriigi söögi- ja joogimeistrid, sõnoline, pillimees ja tantsijad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühtlasi valiti Setumaa uueks ülemsootskaks Rein Järvelill, kes sai kolme kandidaadi seas 463 häält.

Reedel toimunud Seto kuningriigi latsipäeval valiti Setumaale ka uus noorsootska, kelleks sai Triinu-Liis Tarros.

Mõlemad sootskad lubavad elu Setumaal edasi viia ja paremaks muuta.

"Mina tahaksin seda, et ka seto rahvas teeks nüüd midagi. Ükskõik mida, kas või väga väikest asja. Õpiks näiteks kas või kolm sõna seto keelt või õpibki hoopis seto keele ära, võib-olla teeb mõne luuletuse või ehitab üles oma vanemate kodu. Igaüks peaks midagi tegema, ainult siis lähme me edasi," rääkis Järvelill.

"Me tegelen noortega, aitan neid ja kuulan nende mured ära. Ma näen, et tegelikult noorte ja laste käes on Setomaa tulevik ja ma kavatsen neile näidata kui ilus on seto kultuur, et nad hoiaks seda," rääkis Tarros.