Relsiralli viib võistlejad Pärnust Lellesse ja tagasi

Reede hommikul algas Pärnust relsiralli, kus nelja riigi võistkonnad pumpavad end käsidresiinidel õhtuks Lellesse ja laupäeval tagasi Pärnu. Ralli on pühendatud raudteeohutusele, aga on ka niisama tore raudteelaste pidu.

Ligi 250 võistlejat Eestist, Lätist, Soomest ja Venemaalt kogunes hommikul Pärnusse Papiniidu jaama, et relsiralliga algust teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõigepealt tuli 15 raudteelastest ja nende sõpradest koosneval võistkonnal teha läbi kvalifikatsioonivõistlus ehk nn labidakatse. Selle tulemuse järgi rivistuti raudteele. Relsiralli on tõeline katsumus mitte üksnes võistlejatele - ka korraldajad on juba mitu kuud rakkes olnud.

"Tegelik töö hakkas juba eelmise aasta sügisel pihta. Aga kõige pingelisemaks läkski siis, kui oli osalemise huvilisi, erinevaid võistkondi ja me pidime hakkama dresiine juurde ehitama. Aga saime õnneks need ka valmis," selgitas üks korraldajatest Jüri Etvert.

"Ennekõike on see üritus ju selleks, et raudteeohutust propageerida ja rääkida raudteest kui ohutust ja keskkonnasõbralikust liikumisviisist. Raudteel me sõidame kõik koos sõbralikus kolonnis ja jaamades teeme natuke sporti ka," lisas Etvert.

Raudteelased on rõõmus ja sõbralik rahvas ja nii kujunes sellestki ettevõtmisest tore pidu.

"See on nagu raudteelaste laulupidu. Meil endal on ka tore ja lõbus siin olla. Aga sõnum, mille pärast me seda ikkagi teeme, on see, et raudtee peab olema inimsõbralik paik ja ükski inimene ei tohi raudteel hukka või viga saada," rääkis raudteelane Tiit Pruuli.

Laupäeval alustatakse võistluspäeva kell 10 Lellest ning jõutakse finišisse Pärnu reisiplatvormile kella 17.30 paiku. Lisakatseteks peatutakse Eidapere ja Tootsi jaamas.

Päeva kõige pinevam osa on Tootsi ja Pärnu jaama vahel, kus kiirendusvõistluses pannakse välja viimased jõuvarud. Võitja selgub pärast finišis sooritatud ülesannet.