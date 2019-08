Pühalepa muusikafestival on pühendatud Erkki-Sven Tüürile

Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on au pühendada tänavune festival Erkki-Sven Tüürile.

"Erkki-Sven Tüür on ju tegelikult maailmas ülituntud oma loominguga ja tema tellimused on reaalselt maailma tipporkestritelt: Viini filharmoonikud, Concertgebouw orkester ja see nimekiri jätkub," rääkis Üksvärav.

Avakontserdil esitas Tüüri noorpõlveloomingut Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste dirigeerimisel. Kaljuste sõnul mõjutas Tüüri varast loomingut rokkmuusika.

"Need esimesed teosed olid ühtepidi selle jõuga, mida rokkmuusika andis, ja teiselt poolt oli tal ideid ja mõtteid, mis viisid seda kõike edasi," selgitas Kaljuste.

Hiiumaa on Tüüri loomeprotsessis olulisel kohal. "Mu stuudio on ju seal Kõpu metsade keskel. Kõnnakud mööda avamererannikut tähendavad mulle väga palju sellepärast, et need on just need kohad, kus ma peamiselt mõtlen nii-öelda selgeks oma muusikalisi mõtteid," ütles Tüür.

Pühalepa muusikafestival kutsuti ellu kaheksa aasta eest Pühalepa kiriku kunagise orelimängija Gustav Liidu auks, kellest ilmus äsja ka raamat, mida reede õhtul esitleti.