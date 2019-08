Viimastel aastatel on kohvikutepäevade nimelisi üritusi hakatud korraldama paljudes Eesti paikades, kuid alguse sai see traditsioon just Hiiumaal. Hiidlased on tuntud kohvijoojatena ammu, sest Kärdla elanikke hüüti kohvilähkriteks juba 19. sajandil.