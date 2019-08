Drake'i kompilatsioonalbum koondab aastate jooksul ripakile jäänud lood

Albumil on lood, mida pole varem ametlikult avaldatud. Näiteks "Can I", mis lekkis albumi "Views" ilmumise paiku, ja "Dreams Money Can Buy", mis ilmus albumite "Thank Me Later" ja "Take Care" vahepeal. Albumil astuvad külalisesinejatena üles J. Cole, Rick Ross ja James Fauntleroy, vahendab Pitchfork.

Drake'i eelmine album "Scorpion" ilmus 2018. aastal. Ta andis hiljuti välja ka kaks uut lugu – "Omertà" ja "Money in the Grave" – millega tähistas Toronto Raptorsi esimest NBA tiitlivõitu.