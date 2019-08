ETV toob vaatajateni Saksa menusarja "Ku'damm 56" järje

Rock'n'roll'ist, romantikast, naiste rollist ja perekondlikest suhetest rääkiva lühisarja tegevustik algas 1956. aasta Lääne-Berliiniga, kuid käivitab teise hooaja aastaga 1959. Endiselt keerleb kolmeosalise sarja sündmustik tantsukooli Galant ja selle range ning konservatiivse omaniku Caterina Schöllacki ning tema kolme vabameelse tütre ümber. Kolm aastat hiljem jätkavad tütred nüüd täiskasvanuna oma elu, kuid igaühel tuleb maadelda oma deemonitega.

"Ku'damm 59" jätkab avahooajale omaselt toonaste ühiskondlike piiride proovile panemist, kus naise koht oli kodus ja mehe selja taga, mitte laval särada või karjääri teha. Sarja naistegelaste elud on aga kõike muud kui traditsioonilised.

Hoogne sisu ja ajastutruu esitlus on üks põhjus, miks seda on saatnud edu nii Saksamaal kui väljaspool. Hollywood Reporter on "Ku'dammist" rääkides toonud võrdluse Ameerika hittsarjaga "Mad Men", sest mõlemad on suutnud ajastule omased moevoolud ja teemad stiilipuhtalt edasi anda.

Mõlemad "Ku'dammi" seeriad on kirjutanud Annette Hess, kes selle eest võitnud Saksamaal ka teleauhinna. Kokku on sarja pärjatud viie auhinnaga ning televaatajate soosingust annavad tunnistust vaatajanumbrid, mis avahooajal küündisid kuue miljoni vaatajani episoodi kohta.

"Ku'damm 59" alustab ETV eetris laupäeval, 3. augustil, kell 21.35.