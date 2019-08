Ariana Grande andis välja koostöösingli "Boyfriend"

"Boyfriend" on järg Ariana Grande selle aasta koostöölugudele Victoria Monét' ("MONOPOLY") ja 2 Chainziga ("7 rings (Remix)" ja "Rule the World". Tema album "thank u, next" ilmus tänavu veebruaris, vahendab Pitchfork.

Social House koosneb Pittsburghist pärit Michael "Mikey" Fosterist ja Charles "Scootie" Andersonist ning duo debüüt-lühialbum "Everything Changed…" ilmub 9. augustil plaadifirma School Boy/Republic alt.