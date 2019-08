Jaagup Tuisk avaldas videosingli "Hetkes"

"Tulin selle loo mõttele, kui mõistsin, et tahest tahtmata ei jõua me alatihti oma ilusamates momentides mõistagi, et just see hetk siin on see, millele hakkame aja möödudes tagasi vaatama ja mõistma, et "pekki, selles hetkes olin õnnelik"," ütles Tuisk.

Videos on näha sõpru, kes tema sõnul just nimelt selliseid mälestusi loovad. Samuti võib videos näha Jaagupit näitlejanna Pirte Laura Lemberiga, kes videos kehastab noormehe tüdruksõpra. Võtted viisid noored ka Prisma kauplusesse.

Jaagup usub, et selle loo puhul on rõhk aususel ja lihtsusel. "Nendes lihtsates hetkes peitub ka see rõõm ja õnnelikkus. Näiteks see, kuidas me papsiga mu lapsepõlves koos puidust kitarri meisterdasime, vanaemaga koos pannkooke tegime nii, et nende mesine lõhn üle terve maja käis, või kui su esimene armastus su kätt esimest korda riivas ja te naersite."