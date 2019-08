Galerii: Selgub "Eesti mängu" neljas poolfinalist

Teisipäeval algas Stockholmis kohtuprotsess vägivallatsemises süüdistatava USA räppari Rakim Mayersi ehk A$AP Rocky üle. President Donald Trumpi administratsioon on reageerinud juhtumile omapäraselt - kohtuistungit saadeti vaatlema tippdiplomaat Robert C. O'Brien, kelle tavapäraseks tööülesandeks on olla läbirääkija olukordades, kus USA kodanikud on välismaal pantvangi võetud.