Raadio 2 toob Intsikurmu eetrisse

Erik Morna, Kristo Rajasaare, Maarja Merivoo-Parro, Margus Kamlat ja Bert Järvet sõidavad koos mikrofonidega lõunasse, et vahendada melu ning tuua kodumaise popi paremik ja põnevad välisartistid Intsikurmu festivalilt kõigi Raadio 2 kuulajateni.

Intsikurmu pealava kõrval asuvast ajutisest stuudiost lähevad intervjuud ja kontserdid eetrisse reedel ja laupäeval kell 19.00-02.00.



Reede, 02.08



17.00 JT Conception (salvestatakse)

19.00 Lola Marsh

21.00 Ewert And The Two Drangons

23.00 Superorganism

01.00 Ivan Dorn



Laupäev, 03.08



15.00 Mick Pedaja (salvestatakse)

17.00 Garden City Movement (salvestatakse)

19.00 Kuradi Saar

21.00 Kerli

23.00 Chinese Man

01.00 Talbot