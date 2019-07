Raadio 2 enim mängitud lugu juulis oli Frankie Animali "Playful"

Raadio 2 juuli mängituimate lugude seas järgneb Frankie Animali singlile "Playful" ansambli Cosmoskva kauaoodatud lugu "Spider". Edetabeli kõrgele kolmandale kohale jõudis reketi ja manna koostööna valminud suvelugu "Aegluubis".

Juba juuni enimmängitud lugude esikümnesse jõudnud Gram-Of-Fun'i "Reservation" on värskes edetabelis kerkinud veel mitu kohta ja platseerub nüüd neljandal kohal. Eesti artistidest leiab esimese kuue seast veel nublu looga "Rotterdam" ja Dead Furiese "Stay Gold Ponyboy".

Kokku jõudis Raadio 2 juuli tabelisse kümme lugu Eesti artistidelt, TOP 20 populaarseim välismaine pala on 7. kohale jõudnud "Pieces Of Us", esitajaks Mark Ronson ft. King Princess.



Raadio 2 Top 20

Juuli 2019

1. Frankie Animal - Playful

2. Cosmoskva - Spider

3. reket + manna - Aegluubis

4. Gram-Of-Fun - Reservation

5. nublu - Rotterdam

6. Dead Furies - Stay Gold Ponyboy

7. Mark Ronson ft. King Princess - Pieces Of Us

8. Billie Eilish - my strange addiction

9. Inhaler - My Honest Face

10. Metronomy - Salted Caramel Ice Cream

11. Tame Impala - Borderline

12. Michael Kiwanuka & Tom Misch - Money

13. Steps To Synapse - More Than A Woman

14. Editors - Frankenstein

15. ILoveMakonnen - Liquid Supply Daily

16. The Black Keys - Go

17. Kirot - Saatan

18. The National - Rylan

19. Metsakutsu ft. Inga - Ei saa taevaga läbi

20. The Boondocks - I Hope My Life Is Never Like This Again



Edetabeli playlisti saab kuulata Raadio 2 kodulehel www.r2.ee