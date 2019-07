"Vaprate ja ilusate" staar Ronn Moss esineb taas Eestis

Ülemöödunud talvel andis Ronn Moss kontserdi Tallinnas, Alexela kontserdimajas, sel korral väisab staar Kiivitaja talu suvelava, kus koos temaga astuvad 19. augustil Kiivitaja suvefestil üles ka Greg Bannis & The Bad, ansambel FIX ning külalisesinejad Valter Soosalu ja Elina Nechayeva. Greg Bannis on tuntud kui endine esilaulja ansamblis Hot Chocolate, mille kuulsaim pala on "You Sexy Thing".

Ronn Moss alustas muusikukarjääriga 11-aastaselt, õppides selgeks trummimängu, kitarri ja basskitarri. Tema bändi Playeri hittlugu "Baby Come Back" saavutas 1970. aastate lõpus esipositsiooni mitmetes USA edetabelites ning andis hoo sisse bändi edasisele edule. Player on tegutsemisaastate jooksul andnud välja kuus albumit ning tuuritanud USA-s, Kanadas, Euroopas ja Austraalias. 2000. aastal andis Ronn Moss välja oma esimese sooloalbumi "I'm Your Man", 2005. aastal ilmus teine album "Uncovered", mis sisaldas ka hittlugu "It's All About You".