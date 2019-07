Rekord: Lil Nas X-i "Old Town Road" püsib 17. nädalat Billboardi edetabeli tipus

Lil Nas X-i ja Billy Ray Cyrus'e "Old Town Road" on ametlikult läbi aegade kõige kauem Billboardi edetabelis 1. kohal püsinud lugu.

Singel on olnud Billboard Hot 100 edetabeli tipus kokku 17 nädalat, millega lööb üle varasema rekordi, mida jagasid Mariah Carey ja Boyz II Men'i lugu "One Sweet Day" ja Luis Fonsi, Daddy Yankee ning Justin Bieber'i lugu "Despacito", vahendab Pitchfork. Mõlemad olid edetabelis 1. kohal kokku 16 nädalat.

"Old Town Road" jõudis 1. kohale esimest korda aprillis, vahetult pärast seda, kui Lil Nas X jagas oma remiksi Billy Ray Cyrus'e loost. Sellele järgnenud kuudel on "Old Town Road'ist" teinud oma remiksid ka Diplo, Young Thug ja Mason Ramsey ning k-popi bändi BTS liige RM.

Mais jagas Lil Nas X staaridest kubisevat "Old Town Road'i" muusikavideot, kus astuvad teiste hulgas üles ka Chris Rock ja Vince Staples. Juunis ilmus tema EP "7".